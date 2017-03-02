На Мостищині невідомі незаконно зрізали 50 дерев

Про це повідомляє сайт Держекоінспекції Львівщини

У рамках кримінального провадження працівники Держекоінспекції провели позапланову перевірку Маломокрянської сільської ради Мостиського району.

У процесі проведення перевірки держінспектори з охорони навколишнього середовища встановили факт незаконної зрізки 50 дерев різних порід в урочищі «Залісок» за межами населеного пункту Макунів, що на території Маломокрянської сільської ради.

Особу правопорушника встановити не вдалося. Сума збитків, завданих державі, становить 193276,96грн. Матеріали перевірки скерували в правоохоронні органи для відповідного реагування.