На Львівщині раніше судимий чоловік викрав на заправці коньяк

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, до скоєння крадіжки причетний 29-річний раніше судимий мешканець одного з сіл району.

У Стрийський відділ поліції 1 березня об 11.45 з заявою про крадіжку звернувся працівник однієї з заправних станцій, розташованої у місті Стрий. Чоловік повідомив про крадіжку з магазину пляшки коньяку «Метакса» вартістю майже двісті гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 29-річний раніше судимий мешканець одного з сіл району. Поліцейські запросили зловмисника у відділ поліції для опитування. Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.