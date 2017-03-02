На Львівщині понад 200 борців змагались у турнірі пам’яті Героїв Небесної Сотні

Днями у смт. Щирець Пустомитівського району відбувся дев’ятий дитячо – юнацький турнір з вільної боротьби “Щирецький килим”.

Вже третій рік поспіль ці змагання присвячені пам’яті Героїв Небесної Сотні та захисників Вітчизни. Традиційно у змаганнях взяли участь юні спортсмени, які представляють спортивні школи та клуби Львівщини, а також команди Тернопільської області та закордонні гості – команда зі Словаччини.

Про це повідомили організатори змагань.

Цьогорічний турнір став рекордним за кількістю учасників – 22 команди та 201 спортсмен. Серед команд-учасниць змагань слід відзначити команду м. Львова ДЮСШ № 7 яка здобула 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові медалі та команду м. Соснівки СДЮШОР “Спартаківець”, яка виборола 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові винагороди.

Зазначимо, що до організації турніру долучилися Пустомитівська РДА, Львівська обласна асоціація спортивної боротьби України, селищна Рада с.м.т. Щирець, ГО “Вектор розвитку єдиноборств” та СДЮШОР “Спартаківець”.