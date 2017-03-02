Львову не запропонували жодної ділянки під сміттєзвалище

Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Щодня кожен львів’янин продукує велику кількість відходів. Це треба вивозити. Сьогодні є проблема, вона відома усім. Сьогодні близько 18 машин, які вивозять сміття зі Львова, заблоковані по всій Україні, арештовані на майданчиках. Це нам передають такий привіт центральні органи влади. Ми повинні бути готові до всього. Ті рішення, які ми прийняли для вирішення проблеми, коли буде надзвичайна ситуація, є правильні. Ми в цьому році зобов’язані почати будівництво нового заводу з глибинної переробки сміття. Ми будемо приступати до повноцінної рекультивації полігону. Відкритим залишається питання про нову ділянку під полігон, який ми зобов’язані зробити не лише для міста Львова, а й для 4 навколишніх районів області. Але цю ділянку нам повинні передати. Буде така ділянка, буде бажання держави допомогти – буде новий і сучасний полігон. Якщо держава не захоче, ми самі, на жаль, не маємо повноважень, щоб облаштовувати такі полігони.

Жодної пропозиції щодо нової ділянки нема. Я скерував листі і обласній адміністрації, і прем’єру.

Ухвала про брикетувальні станції була прийнята на випадок екстремальної ситуації. Якщо така ситуація наступить, будемо запроваджувати це в життя. На сьогодні такої потреби нема. Так роблять у цілому світі, якщо виникає техногенна катастрофа. У нас – це штучна проблема для міста Львова. Бо ми в Україні маємо багато сотень полігонів і нема проблем туди вивозити сміття, але якщо блокують, якщо арештовують наші машини, сумно», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.