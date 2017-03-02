Кабмін спростив оформлення українських віз

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 1 березня, затвердив новий порядок оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через територію країни. Про це повідомив глава департаменту туризму і курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі Іван Ліптуга у Facebook.

“Тепер консульський збір становитиме $65 замість нинішніх $85 за одноразову, $130 за дворазову і $180 за багаторазову візу”, – повідомив Ліптуга.

За його словами, новий порядок оформлення українських віз також передбачає низку спрощень для громадян, які раніше отримували візи країн Шенгенської зони, США, Канади, Японії, Австралії.

“Більше не потрібно буде оформляти запрошення в ВВІРах, а можна буде це зробити на бланку організації, або будь-яка фізособа зможе оформити його у нотаріуса”, – зазначив Ліптуга.

Крім того, заявники на отримання віз зможуть подавати і отримувати документи дистанційно – по пошті. Незабаром планується ввести можливість відправляти і отримувати документи в електронному форматі, зі штрих-кодом.