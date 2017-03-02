Голова ЛОДА виїхав на місце трагедії на Сокальщині

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка виїхав у Сокальський район, де сьогодні стався вибух на шахті «Степова»

Про це «Львівську газету» повідомили у Сокальській РДА.

На місці вибуху, як повідомила “Львівській газеті” в.о. директора департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, працює 5 бригад швидкої медичної допомоги. Червоноградська міська лікарня готова приймати поранених. На допомогу місцевим медикам виїжджають спеціалісти зі Львова. Потерпілих із важкими травмами, яким знадобиться серйозна допомога, госпіталізують до Львова.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м., в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За даними ДСНС, 8 гірників загинули, ще шістьох із травмами підняли на поверхню. Доля 24 гірників залишається невідомою.

Причину обрушення встановлюють.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.