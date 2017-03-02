Депутати вдруге не підтримали ухвалу про заборону встановлення загальнобудинкових лічильників обліку газу

Відповідну ухвалу з ініціативи УКРОПу вже вдруге винесли на розгляд депутатського корпусу. На жаль, тільки 27 депутатів міської ради, як показує голосування, підтримали львів’ян у їхній боротьбі з «Львівгазом».

Уперше цю ухвалу депутати розглядали 10 листопада на сесії Львівської міської ради. Тоді за неї проголосували лише 18 депутатів.

Нагадаємо, що підприємства України, що постачають газ населенню, законодавчо, ст.3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зобов’язали встановити індивідуальні лічильники газу в кожній квартирі. Однак, по всій Україні представники монополіста, посилаючись на Кодекс газорозподільних систем Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в Україні, почали встановлювати замість індивідуальних – загальнобудинкові прилади обліку газу.

Як уже зазначалося раніше, це порушує права мешканців на об’єктивний облік витрат, через те, що оплата буде налічуватись не за реально спожитий газ, а ділитиметься на кількість зареєстрованих в будинку. Таким чином, ті, хто проживають без реєстрації, платити за споживання газу не будуть. Їх витрати пропорційно розділять поміж зареєстрованими у будинку мешканцями. Таке використання загальнобудинкових лічильників газу, порушує європейські практики і законодавство.

Голова фракції УКРОП у Львівській міській раді Ігор Телішевський зазначає: «Депутати фракції УКРОП уже кілька місяців поспіль намагаються зробити все можливе, аби зупинити в місті незаконні грабіжницькі дії монополіста. Проте, запропоновану сьогодні Ухвалу, знову не підтримав депутатський корпус Львівської міської ради».

Не змогли переконати депутатів і слова представника громади – голови одного із львівських ОСББ Георгія Беглярова, який на своєму ОСББ відчув особисто цю проблему і у своєму виступі у сесійній залі наголосив: «Громадян обурює несправедливість наших газових монополістів із встановленням загальнобудинкових лічильників з наступним покаранням тих, хто з цим не згоден. Для них ПАТ «Львівгаз» встановив не середньомісячну – 4,4 м. куб, а граничну – 9,8 м. куб. норму споживання газу на кожну зареєстровану за місцем проживання людину. Крім того, споживач втрачає право отримати квартирний прилад обліку за рахунок постачальника». Потерпають від такої політики насамперед найбідніші громадяни, – наголосив Георгій Бегляров.