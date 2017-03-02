Депутати підтримали підвищення зарплати працівникам дошкілля та позашкілля

Сьогодні, 2 березня, на пленарному засіданні сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу про підвищення посадових окладів педагогічних працівників навчальних закладів освіти та культури, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

«Постановою Кабінету Міністрів України, власне, з 1 січня 2017 року піднято посадовий оклад педагогічних працівників, які фінансуються з освітньої субвенції. А педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів, позашкілля – в них передбачено підняття з 1 вересня 2017 року.

І, власне, уряд дає можливість органам місцевого самоврядування переглянути термін підняття. І, якщо ми цим людям піднімемо заробітну плату на 2 тарифних розряди, то, відповідно, вони будуть отримувати, приблизно, від 1 тис 200 грн до 1 тис 500 грн більше, ніж вони отримують станом на сьогодні. Хоча їхні колеги із загальноосвітніх навчальних закладів вже отримують таку заробітну плату», – зазначили в управлінні освіти Львівської міської ради.

Відповідно до прийнятого рішення з 01.01.2017 посадові оклади педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, що фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції, підвищуються на 2 тарифних розряди.