Через трагедію на Львівщині оголошено всеукраїнську жалобу

Відповідний указ підписав президент Петро Порошенко

Про це П. Порошенко повідомиу на своїй сторінці у Facebook.

«Висловлюю співчуття рідним та близьким шахтарів, які загинули внаслідок вибуху на шахті на Львівщині.

Підписав Указ про оголошення всеукраїнської жалоби. Доручив Кабінету Міністрів України провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва», – написав він.

Відповідним Указом, з метою вшанування пам’яті загиблих, 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. Згідно документу, у цей день о 12 годині хвилиною мовчання буде вшановуватись пам’ять загиблих на всій території України. На будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій буде приспущений Державний Прапор України. Також в цей день скасовуються всі розважально-концертні заходи, задля чого мають бути внесені відповідні зміни до програм теле- та радіопередач.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обвалилася гірська порода. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці – 34 гірники, з яких 8 загинуло. Усіх гірників, які внаслідок вибуху залишилися під завалами, підняли на поверхню.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.

У Сокальський район виїхав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. На місце події також терміново вилетів прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Потерпілих доставляють у Червоноградську міську лікарню. Гірників із важкими травмами госпіталізовуватимуть до медзакладів Львова.