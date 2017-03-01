У Трускавці іноземець, погрожуючи кислотою та ножем, пограбував місцевого мешканця

У Франківський відділ поліції 27 лютого звернувся 32-річний житель міста Трускавець. За словами заявника, невідома особа, погрожуючи вилити йому на обличчя кислоту та застосувати ніж, змусила його віддати 5000 гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Поліція встановила, що до скоєння злочину причетний 29-річний громадянин однієї з сусідніх країн. Чоловіки познайомилися в одному із кафе біля ринку «Провесінь». Під час спілкування іноземець запропонував трускавчанину придбати золотий ланцюжок за п’ять тисяч гривень. Оглянувши виріб, чоловік відмовився його купляти. Тоді зловмисник почав йому погрожувати, після чого відібрав гроші.

Правоохоронці у зловмисника виявили та вилучили чотири ланцюжки з жовтого металу та складений ніж. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Про подію повідомлено консульство країни, з якої до Львова прибув зловмисник. Вирішується питання про обрання для нього запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.