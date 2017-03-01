У Львові затримали банду, яка вчинила розбій на Тернопільщині

Троє нападників посеред ночі увірвалися до помешкання 61-річної тернополянки і, зв’язавши їй руки та ноги, відібрали у потерпілої всі заощадження

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Тернопільській області.

22 лютого до чергової частини Гусятинського відділення поліції зателефонував тернополянин і повідомив, що вчинено напад на його бабусю, котра мешкає у Хоросткові. Зі слів заявника, які згодом підтвердила й сама потерпіла, близько десятої години вечора троє невідомих осіб у масках, знявши віконну шибу в гаражному приміщенні, проникли до житлового будинку пенсіонерки. Жінка була у спальні, як нападники увірвалися, зв’язали руки та ноги, накрили обличчя тканиною та стали вимагати гроші.

Перелякана пенсіонерка каже, що не зовсім пам’ятає, що з нею відбувалося, адже не раз від сильного хвилювання та стресу непритомніла. Пригадує, що через погрози обпікати тіло розжареною праскою вказала на сховок, де зберігалися гривні. Нещасна попросила води і розв’язати їй руки, які були затягнені пластиковими стяжками. Нападники, вдоволені знахідкою чималої суми, виконали прохання жертви, а вона, скориставшись тим, що банда нишпорила в інших кімнатах, вибралася зі спальні через вікно та стала тікати. Боса, в одній нічній сорочці вона добігла до сусідки, звідти й зателефонувала внукові.

– Оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб підозрюваних, тривали цілодобово. І вже за декілька днів нам вдалося вийти на слід нападників, – розповідає полковник поліції Степан Яцух. – З’ясувалося, координатором банди був 43-річний тернополянин. Саме він вказав адресу потерпілої своїм спільникам. А ті двоє – львів’янин та житель Черкас – особи з багатим кримінальним минулим, що вийшли на волю за законом Савченко. 43-річний житель Львова – в минулому член відомої банди Сушка, а 45-річний черкащанин – раніше судимий за бандитизм.

Зловмисників затримали у Львові. Речові докази, вилучені у них, беззаперечно вказують на причетність до вчинення злочину. У зловмисників вилучили дев’ять з половиною тисяч євро з вкрадених тринадцяти тисяч, 150 американських доларів з вкрадених півтори тисячі, мобільні телефони, антикварний годинник у вигляді підвіски та декілька пляшок елітного алкоголю, що належать потерпілій. Також в автівці, на якій пересувалися бандити, знайдено сумки з одягом, масками та взуттям в яких ті були вдягнені під час нападу.

Нині усі троє зловмисники арештовані: тернополянин – з правом внесення сто тисяч гривень застави, а львів’янин та черкащанин – без такої можливості. Триває досудове розслідування.