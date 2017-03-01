У Львові відкрили виставку голландського художника Андре Ван Дер Вендена

Сьогодні відбулось відкриття виставки голландського художника Андре Ван Дер Вендена. Виставка експонується в Національному музеї імені Андрея Шептицького до 30 березня.

Перший туристичний візит художника до Львова відбувся ще у 2008 році. Нідерландський митець закохався у місто і вже сьогодні представив громаді Львова та всім охочим свою виставку картин, яка триватиме до 30 березня.На виставці представлені малярські роботи та світлини, об’єднані темою трьох рідних для художника міст –Ден-Гелдер (Нідерланди), Щавно-Здруй (Польща) та Львів, інформує прес-служба ЛМР.

Автор виставки «Картини без кордонів: Україна – Польща – Нідерланди» підготував Львівській міській раді особливий подарунок – фотографічну інсталяцію площі Ринок у формі куба (ребро – 3 м), куди можна зайти в середину і відчути себе у центрі Львова, розглядаючи будівлі довкола.

«Я нещодавно прочитав одну цікаву думку однієї мудрої людини, яка сказала, що ХІХ сторіччя – це сторіччя імперій, ХХ сторіччя – століття наддержав, а ХХІ століття – час міст. Саме в містах будуть народжуватись і народжуються дуже гарні ідеї, саме в містах панує атмосфера. Тому сьогодні ми бачимо тут багато частинок нашого міста, багато людей, крізь призму який власне і твориться все, крізь призму яких і народжується саме місто. Я вважаю, що ця виставка відіграє дуже важливу роль з погляду на себе збоку і з точки зору вміння цінувати те, що у нас є. Адже Львів є дуже важливою перлиною, не лише України, а я вважаю, що й цілого світу», – зазначив під час відкриття виставки заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

«Я дуже щасливий бути тут, адже я відчуваю себе тут, як вдома. Виставка є втіленням комплексної любові до Польщі, де я зараз проживаю, до Нідерландів, де я народився і до Львова – місто, яке надихає. Я переконаний, що картини настільки реалістичні і настільки якісно передають те, що я хотів сказати», – додав Андре Ван Дер Венден, автор виставки.

Проект «Картини без кордонів: Україна – Польща – Нідерланди» можуть побачити всі охочі у Національному музеї імені Андрея Шептицького впродовж березня.