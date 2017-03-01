У Львові шахрай видурив у 16-річного хлопця 23 000 євро та 1550 доларів 

Натомість обіцяв підліткові допомогти відкрити власний бізнес

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Личаківський відділ поліції 28 лютого надійшла заява від 40-річної львів’янки. За словами жінки, невідомий чоловік увійшов у довіру до її 16-річного сина, пообіцявши йому допомогти відкрити власний бізнес. Підліток передав шахраю кошти заявниці – 23 000 євро та 1550 доларів США.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника. Відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.