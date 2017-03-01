У Львові чоловік заступився за жінку і з побоями потрапив у лікарню

Сьогодні, 1 березня, близько першої ночі на оперативний номер 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стрийській, 101 відбувається бійка.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особи учасників бійки. Ними виявились 38-річний мешканець Пустомитівського району, 37-річний львів’янин і 24-річна жителька Львова.

«Попередньо ми встановили, що львів’янин йшов вулицею і побачив, що чоловік б’є жінку. Щоб її захистити він втрутився у бійку», – повідомив в.о. начальника Сихівського відділу поліції підполковник поліції Роман Дзюдзь.

Під час бійки житель Пустомитівського району отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізовано в одну з лікарень міста з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма».

З місця події правоохоронці вилучили дерев’яну палку зі слідами крові.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.