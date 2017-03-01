У Дрогобичі для дитини без батьківської опіки купили помешкання

У Дрогобичі особі з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, інваліду дитинства ІІ групи Інні Вітюк, вручили право власності на квартиру.

Про це повідомили у службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації.

“Загальна площа однокімнатного помешкання – 40 метрів квадратних, – розповів начальник служби Володимир Лис. – Житло для Інни придбали в рамках реалізації регіональної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області на 2016-2018 роки”.

За словами Володимира Лиса, протягом 2016 року в рамках Програми придбали 32 житлові об’єкти для 48 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, а також для 1 дитини провели ремонт житла.

Окрім того, за кошти з інших джерел придбали 7 житлових об’єктів для 10 дітей без батьківської опіки та провели ремонт в 14 житлових об’єктах для 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та для 6 осіб з їх числа.