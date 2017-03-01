Торік у Львові побудовано орієнтовно 40 км велодоріжок

Велосипедна мережа Львова збільшується. Торік у місті збудували орієнтовно 40 км велосипедних шляхів. Цього року роботи будуть продовжені.

«На сьогоднішній день загальний кілометраж обладнаних велодоріжок становить близько 40 км по всій території Львова. У 2017 році плануємо завершити всі проекти, які розпочали торік», – зазначив директор ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олег Шмід.

Протягом 2017 року буде повністю збудована велодоріжка, яка сполучатиме Брюховичі з центром Львова. Залишилось збудувати кілька сотень метрів велодоріжки, промаркувати її та встановити світлофори.

Торік завершено побудову велодоріжок на вул. Стуса, вул. В.Великого – у рамках проекту робіт над громадським простором. Зараз на меті є добудувати велодоріжку на вул. Городоцькій, вул. Сихівській, вул. Богданівській – у рамках проекту реконструкції вулиці. Також на 2017 рік маємо плани розпочати побудову велодоріжки на вул. Княгині Ольги, згодом Чорновола – Мазепи та Грінченка – Мазепи.

«Разом з Франківською районною адміністрацією плануємо побудувати велодоріжки по всій вул. В.Великого», – зазначив Олег Шмід.