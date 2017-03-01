Сьогодні ввечері буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Коломийській

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від сьогодні, 1 березня, з 22.00 год і до 08.00 год 2 березня буде перекрито рух для транспортних засобів на вул. Коломийській.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Коломийській зумовлене ремонтними роботами зі заміни теплових мереж. Роботи виконує ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.