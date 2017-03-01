 Скандальну земельну ділянку на розі вул. Варшавська-Соснова обміняють на іншу

Земельну ділянку на розі вул. Варшавська-Соснова виконком пропонуватиме передати місту в обмін на земельну ділянку на вул. Під Голоском.

Про це повідомила директор юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич

Нещодавно до Львівської міської ради звернулось Львівське обласне кооперативне міжгосподарське об’єднання по агропромисловому будівництву «Львівоблагропромбуд», щоб розірвати договір оренди, відмовитись від земельної ділянки та передати її місту. Натомість «Львівоблагропромбуду» мають виділити земельну ділянку на вул. Під Голоском.

У своїй заяві «Львівоблагропромбуд» зазначає, що зобов’язується припинити будь-які будівельні роботи в межах земельної ділянки площею 0,3467 га на розі вул. Варшавської – вул. Соснової і після прийняття Львівською міською радою ухвали про затвердження «Львівоблагропромбуд» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Під Голоском, (навпроти будинку №19), ділянка №3 зарити котлован в межах земельної ділянки на розі вул. Варшавської – вул. Соснової, здійснити благоустрій на вказаній ділянці та повернути місту цю земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому надавалась в оренду.

Нагадаємо, земельна ділянка на розі вул. Варшавська-Соснова перебуває в оренді у Львівського обласного кооперативного міжгосподарського об’єднання по агропромисловому будівництву «Львівоблагропромбуд, яке розпочало там будівництво багатоквартирного будинку.

8 грудня 2016 року виконавчий комітет Львівської міської ради скасував дозвіл на встановлення будмайданчика для будівництва багатоквартирного будинку у ЖК «Оранж» на розі вулиць Варшавська-Соснова. Основна причина скасування дозволу – відсутність державної експертизи, необхідної для початку будівництва. Проте забудовник подав до суду на міську раду, оскільки вважав, що має всі необхідні документи для зведення багатоповерхівки.

Однак забудовник мав дозвіл на зведення триповерхового будинку, натомість розмістив на своєму сайті проект будинку на 10 поверхів. Також мешканці даного району неодноразово протестували проти зведення будинку на розі Варшавської-Соснової і знесли там паркан навколо будмайданчика.