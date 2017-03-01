Щодня у Львові через QR код оплачують проїзд понад 500 пасажирів

Загалом з першого дня дії безконтактної системи оплати більш ніж 10 тисяч львів’ян скористалися послугою безготівкового розрахунку в електротранспорті.

Уже з першого дня функціонування безконтактна система оплати в електротранспорті викликала неабиякий інтерес серед львів’ян, і її популярність зростає із кожним днем. Відповідно до даних, включно із тестовим періодом користування системою, зафіксовано більше десяти тисяч трансакцій. А це означає, що близько десяти тисяч львів’ян уже скористалися системою.

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», лише за останні десять днів через QR код щодня проїзд оплачують понад 500 пасажирів. Відповідно до даних, які надав «Приватбанк», серед найактивніших користувачів – люди віком від 18 до 40 років: представники IT -лузі, сфери торгівлі та освітяни. Дві третини серед них – це чоловіки.

«Перші дні функціонування безконтактної системи оплати уже показали очевидні її переваги та «плюси». Перш за все, це зручно. По-друге, така система є запорукою впровадження електронного квитка невдовзі у всьому міському транспорті, що дозволить контролювати обіг коштів у сфері перевезень та скеровувати більше ресурсів на розвиток інфраструктури міста», – розповідають у ЛМКП «Львівелектротранс».

Однак зафіксовані випадки, коли користувачам не вдавалося з першого разу зісканувати QR код або виникали інші труднощі.

«Окрім десяти тисяч успішних трансакцій, що відбулися у системі, були ще й більше п’ятнадцяти тисяч успішних сканувань QR коду, однак пасажири не зробили наступних кроків для внесення оплати. Зважаючи на ці та інші випадки, коли не вдалося оплатити проїзд, розробники системи та ЛКП «Львівелектротранс» просять усіх користувачів, у кого виникли такі труднощі, надати інформацію у відділ інформації та зв’язків з громадськістю – вул. Сахарова, 2, ivan.bondar@outlook.com.

Надана користувачами інформація дозволить вдосконалити безконтактну систему оплати та зробити проїзд у громадському транспорті більш комфортним», – розповіли у ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, з 24 січня у Львові запроваджено систему безготівкового розрахунку в електротранспорті.

Проект реалізовано з ініціативи ЛКП «Львівелектротранс» спільно із «Приватбанком».