Раннє тепло і різкі похолодання: синоптики розказали, якою у Львові буде весна

Цьогоріч для Львова та області синоптики прогнозують «типову весну» без погодних сюрпризів, а березень здивує мінливістю

Березень – від холоду до майже літнього тепла

Середня температура місяця становитиме від 0 до +6 градусів, що на 2 градуси вище за норму. А от місячна кількість опадів залишиться у межах кліматичного стандарту – 40-60 мм. Такий прогноз погоди на березень «Львівській газеті» розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

«Упродовж місяця очікується короткотривале надходження то теплих середземноморських повітряних мас, то холодних північноєвропейських. Тож садово-городній сезон розпочинати наразі не варто, адже погода змінюватиметься ледь не щодня», − повідомляє синоптик Львівського регіонального центру з гідрометеорології Лариса Луцан.

Розпочнеться березень мокрим снігом із дощем, а температура коливатиметься у межах 6-11 градусів тепла. Вже за декілька днів, 4 березня, температура повітря підвищиться до 18 градусів тепла, а опади припиняться. Однак середина місяця знову буде холодною, із сильними поривами вітру, а максимальна температура становитиме 7 градусів тепла. Завершення місяця супроводжуватиметься мінливою погодою із значними коливаннями температури: від 7 до 20 градусів тепла.

Квітень-травень – тепло вже близько

За словами синоптиків, наступні місяці весни потішать львів’ян плюсовою температурою: від 18 градусів тепла і вище.

Переважатимуть теплі сонячні дні, тож можна сміливо виїжджати на природу та насолоджуватися безхмарним небом. Однак без щорічних травневих заморозків – не обійтись.

Погода навесні – дуже непередбачувана, та синоптики прогнозують, що неприємних сюрпризів нам очікувати не слід: весняні буревії, сильні снігопади, грози та ожеледиці, скоріш за все, оминуть Львівщину.

А що ж за Львовом?

Загалом погода весною в Україні буде доволі теплою та лагідною. Температура зростатиме повільно, без значних стрибків та коливань. Проте сонячна весна може здивувати квітневими дощами, тож краще не забувати про парасольку.

Забігаючи наперед – трохи про літо

А от, незважаючи на холодну та затяжну зиму, літо в Україні буде дуже теплим, із рясними дощами та зливами в окремі дні – прогнозують синоптики.