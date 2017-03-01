Пенсії можуть осучаснити (перерахувати) вже найближчим часом

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив Мінсоцполітики та Пенсійному фонду обрахувати точну вартість осучаснення пенсій

Про це повідомляє прес-служба віце-прем’р-міністра України.

Павло Розенко вважає, що за умови збереження темпів зростання надходжень до Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України внаслідок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, осучаснення пенсій можна буде здійснити вже найближчим часом.

На засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення підвищення мінімальної зарплати, яке відбулося вчора, 28 лютого, Павло Розенко повідомив, що станом на кінець лютого доходи до Держбюджету від податків збільшилися на 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, до місцевих бюджетів – на 70% (в першу чергу надходження від ПДФО). Також на 43% в порівнянні з попереднім роком зросли надходження і до Пенсійного фонду.

«Це на 22% більше, ніж, наголошую, було заплановано. І якщо ми збережемо такі темпи, якщо бізнес і економіка будуть нам показувати такі результати, насамперед, по детінізації, ми зможемо реально говорити про запровадження додаткових програм соціального захисту. Насамперед, цей додатковий ресурс потрібно спрямувати на посилення соціального захисту пенсіонерів – осучаснення пенсій», – сказав він.

Тож Павло Розенко доручив Мінсоцполітики і Пенсійному фонду в найкоротші терміни напрацювати механізм дійсно справедливого осучаснення пенсій і обрахувати конкретний ресурс, який потрібен, щоб провести таке осучаснення пенсій.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що на перерахунок пенсій у 2017 році потрібно 50 млрд грн.