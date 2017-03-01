Начальник управління транспорту ЛМР йде з посади

Керівник управління транспорту Львівської міськради Віктор Щир подав у відставку.

У середу, 1 березня, Віктор Щир не прийшов на нараду в ЛМР, на якій завжди присутні керівники всіх структурних підрозділів ради. Замість Щира управління транспорту представляв заступник начальника управління Олег Партика, повідомляє ZAXID.NET.

Керуюча справами виконкому ЛМР Марта Литвинюк повідомила, що наразі в управління транспорту немає начальника і найближчим часом буде призначений виконувач обов’язків.

Своє рішення 56-річний Віктор Щир пояснив проблемами зі здоров’ям. Він також зазначив, що в подальшому на інших посадах у міськраді не працюватиме.

Нагадаємо, Віктор Щир очолював управління транспорту з квітня 2014 року.