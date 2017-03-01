На Львівщині зловмисник двічі обікрав товариша по чарці, а потім пограбував його

Як встановили працівники Дрогобицького відділу поліції, 30-річний місцевий мешканець, раніше судимий за умисне вбивство та розбій, увечері 26 грудня минулого року в парку розпивав спиртні напої разом із кількома знайомими.

Побачивши, що з кишені куртки одного із чоловіків випав золотий ланцюжок з кулоном, зловмисник підняв його, але власникові не повернув. Вартість викрадених ювелірних виробів – майже 8 800 гривень.

Другу крадіжку дрогобиччанин скоїв через 20 хвилин, коли потерпілий передав йому свою банківську картку і дозволив зняти з неї кошти на придбання спиртного. Натомість зловмисник забрав усе, що було на рахунку, – 1650 гривень. А ще через півгодини пограбував власника картки. Заподіявши йому тілесні ушкодження, раніше судимий відібрав у потерпілого золотий перстень та гаманець з грошима в сумі 1200 гривень, заподіявши збитки на суму в понад 4700 гривень.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2 ст.185 (крадіжка) та ч.2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.