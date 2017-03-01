На Львівщині хочуть відкрити завод з виробництва набоїв

Про це журналістам у Львові повідомив генеральний директор концерну “Укроборонпром” Роман Романов, передає “Укрінформ“.

“Через окупацію окремих районів Луганської області Україна втратила контроль над Луганським патронним заводом. Ми вже подали проекти будівництва такого заводу до Кабміну, і, не виключено, що він з’явиться на Львівщині”, – зазначив Романов.

За його словами, щодо цього рішення досягнуто порозуміння з обласною владою, яка готова надати територію і корпуси для розміщення обладнання.

Зараз з оборонним концерном на Львівщині співпрацюють 32 підприємства. А обласна влада має намір збільшити цю кількість до 50.