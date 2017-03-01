На Львівщині відбувся перший у 2017 р земельний аукціон

За результатами першого, цього року, земельного аукціону, який організував Держгеокадастр Львівщини, та відбувся 28 лютого 2017 року, продали право оренди 8 земельних ділянок державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 114,5 га, терміном на 7-10 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Розмір річної плати за користування земельними ділянками, визначений за результатами торгів, становить 218 тисяч гривень, який орендарі сплачуватимуть щорічно до бюджету місцевих рад Жидачівського, Городоцького та Буського районів Львівщини.

“Аукціон продемонстрував стабільність розвитку ринку оренди землі, адже бачимо і аграріїв готових вкладати гроші у ведення сільського господарства на території Львівщини, і поступове зростання орендної плати. Завдяки організації аукціонів отримуємо найкращу ціну за оренду земель, значні додаткові надходження до бюджетів місцевих рад, прозорість у використанні земельних ресурсів на місцях”,- відзначив Андрій Кавецький, начальник Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.

В березні цього року Держгеокадастр пропонує до продажу права оренди 23 земельних ділянок, які розташовані у Бродівському, Кам’янко-Бузькому, Миколаївському, Жовківському та Золочівському районах Львівської області.

Наступний Земельний аукціон планується провести 14 березня 2017 року.