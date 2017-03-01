На Львівщині на хабарі затримали головлікаря

У Львівській області співробітники Управління захисту економіки та слідчого управління поліції припинили корупційний “бізнес”, налагоджений головним лікарем районного медзакладу.

Щоб суб’єкти господарювання здійснювали свою діяльність у приміщенні закладу охорони здоров’я, медик вимагав від них гроші. Зокрема, за проведення діагностики загального стану здоров’я пацієнта. У разі відмови, забороняв їм вхід до центральної районної лікарні.

Під час одержання хабара оперативники Управління захисту економіки (УЗЕ) у Львівській області ДЗЕ Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Львівщини затримали головного лікаря-“бізнесмена” в службовому кабінеті. В шухляді робочого столу поліцейські вилучили 6,4 тисяч гривень, які він отримав за “дозвіл” на проведення господарської діяльності. Раніше йому сплатили 2,7 тисяч гривень за його “доброзичливість”. Загалом медик “заробив” 9,1 тисячу гривень, інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.