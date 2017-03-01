Музичук зрівняла рахунок на чемпіоні світу з шахів в Ірані

Українка Ганна Музичук виграла третю партію фінального матчу Чемпіонату світу з шахів, який проходить в Тегерані (Іран). Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка напередодні програла партію чорними фігурами, а сьогодні зрівняла загальний рахунок у матчі – 1,5:1,5. Суперниця – китаянка Тань Чжуні протистояла протягом 31 ходу, але після 32-го ходу українки визнала свою поразку.

Перша партія завершилася внічию. Завтра, 2 березня, відбудеться заключна четверта партія. Якщо вона завершиться внічию, титул чемпіонки світу буде розіграний у п’ятницю на тай-брейку, в партіях з укороченим контролем часу.