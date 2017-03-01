Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “ОХМАТДИТ” отримала медичне обладнання

Всеукраїнський благодійний фонд “Серце до Серця” передав реанімаційне медичне обладнання ЛОДКЛ “ОХМАТДИТ”.

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Зокрема, сьогодні було передано Перфузор Компакт, шприцевий інфузійний насос – 2 шт; Пульсоксиметр/монітор G1B з акумулятором і зарядним пристроєм – 1 шт; додатковий дитячий датчик SPO2 до пульсоксиметра – 1 шт; шприц Перфузор 50 мл з голкою для забору медикаментів – 6 шт.

Кошти на обладнання зібрали впродовж Всеукраїнської ХІ акції ВБФ “Серце до серця” “Врятуй життя дитині”, що проходила з 4 до 24 квітня 2016 року.

Заступник головного лікаря Іван Семків висловив подяку БФ “Серце до серця” за постійну підтримку та вагомий внесок у боротьбі за порятунок дитячих життів.

“Наше відділення функціонує на 9 ліжок, ми працюємо з перенавантаженням, кількість дітей зростає, тому зростає потреба в новій апаратурі, зокрема в перфузорах, які нам сьогодні подарували БФ “Серце для серця”. Ми дуже вдячні за цей подарунок, адже він необхідний для дітей, котрі потребують нашої допомоги”, – зазначила завідувач відділення реанімації новонароджених ЛОДКЛ “ОХМАТДИТ” Наталія Кунта.

“Минулого року під час акцій, флешмобів, ярмарок солодощів, ми намагались зібрати якомога більше коштів для придбання обладнання. Загалом вдалось зібрати 71 572 грн. Наступна акція буде присвячена збереженню дитячому зору”, – повідомила Віра Гураль, обласний представник Всеукраїнського благодійного фонду “Серце до серця”.