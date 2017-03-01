Львів’янин хотів придбати авто й відав гроші шахраю

Як повідомив заявник, зловмисник обманним шляхом заволодів його грошима, переданими як завдаток за автомобіль.

У Личаківський відділ поліції 28 лютого за допомогою звернувся 34-річний львів’янин. Заявник розповів, що майже два місяці тому він передав гроші у сумі 550 доларів США чоловіку, котрий пообіцяв допомогти придбати йому автомобіль БМВ. Проте до цього часу автомобіль заявник не отримав, а повернути гроші теж не зміг.

Наразі за цим фактом проводиться перевірка, вирішується питання про відкриття кримінального провадження, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.