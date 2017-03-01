Львів’яни обрали назву для електронного квитка

Запустити його планують ще цього року

«Леокарт» – так називатиметься електронний квиток, який діятиме у Львові. За цей варіант проголосували 37,2% львів’ян, що взяли участь у цільовому опитуванні на сайті Львівської міської ради. Опитування тривало з 21 до 28 лютого. У ньому взяли участь 6756 осіб.

Хто саме придумав назву, що набрала найбільшу кількість голосів, наразі не розголошують. За інформацією «Львівської газети», автор є львів’янином. Переможець отримає спеціальний сертифікат, який дасть право безкоштовного проїзду у всіх видах міського транспорту протягом року. Однак скористатись ним він зможе лише з моменту запуску системи електронного квитка у місті.

Офіційне оголошення та нагородження переможця відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, у лютому Львівська міська рада оголосила конкурс на назву для майбутнього електронного квитка. Загалом від містян надійшло 402 пропозиції назви електронного квитка. Після того, як забрали повтори, залишилося 326 варіантів. Умови конкурсу були простими: назва повинна містити не більш ніж два слова і викликати позитивні емоції. Вона не повинна асоціюватися з відомими брендами і мати негативний відтінок, а також не містити власних назв.

За інформацією прес-секретаря ЛКП «Львівавтодор» Олексія Хмеля, зараз у місті триває соціологічне опитування, результати якого мають показати ставлення львів’ян до електронного квитка, їхні бачення та побоювання. Проводить його соціологічна агенція «Фама».

«Вже провели дві фокус-групи та ще має бути проведено 10 глибинних інтерв’ю. Ми досліджуємо, як львів’яни бачать майбутній електронний квиток. Чи в їхніх уявленнях він паперовий, чи пластиковий, чи можливий просто розрахунок банківською карткою. Хочемо детально проговорити і зовнішній вигляд квитка. Закордоном є дуже різні моделі, ми намагаємось вивчити їх і адаптувати для нас», – розповів Олексій Хміль.

За його словами, відповідно до попередніх планів, електронний квиток мають запустити у Львові ще цього року. Пілотний проект запустять у серпні-вересні. Спершу е-квиток запровадять на трамваях та тролейбусах, а потім і на автобусах. Повноцінно система запрацює, очевидно, з наступного року.