Львів’ян запрошують на презентацію збірки Ірини Кулянди

До збірки увійшли вибрані вірші, есе, казки, замальовки Іри Кулянди, написані впродовж кількох років.

Книгарня “Є” та видавництво “Крок” запрошують на презентацію збірки поезії та прози Ірини Кулянди “Пливи, кораблику, пливи”, що відбудеться 6 березня.

Модератор — Віталій Шидей. Учасники презентації: Софія Братченко, Владислава Польчин, Оленка Високолян – близькі подруги авторки.

Довідка

Ірина Кулянда народилась у Львові 26 квітня 1997 року. Закінчила другий курс журналістики ЛНУ ім. І.Франка. Об’їздила автостопом Україну, самовдосконалювалась, розчаровувалась і закохувалась, невтомно шукала себе в собі. Залишила в спадок сотні віршів, есе-роздумів, наукових праць.

Під час найдовшої в планах подорожі трагічно загинула в хвилях Чорного моря на мисі Фіолент в Криму, маючи лише дев’ятнадцять років.

Початок презентації — о 18.30. Вхід вільний.