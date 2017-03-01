Львів відвідала делегація військово-повітряного коледжу США

Сьогодні до Львова завітала делегація військово-повітряного коледжу США. Учасники делегації відвідали Львівську міську раду та мали зустріч із заступником міського голови з питань розвитку.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко розповів гостям із США про перспективи розвитку Львова, основні напрямки, в яких працює місто. Зокрема, було виділено розвиток інфраструктури міста та створення нових робочих місць, інформує прес-служба ЛМР.

Найбільше, про що розпитували гості, це сприйняття і бачення вирішення збройного конфлікту на сході України. Представники делегація військово-повітряного коледжу США назвали приклади інших держав, де мали місце такі конфлікти та їх негативні наслідки для держави в цілому.

Довідка

Військово-повітряний коледж США належить до трійки вищих навчальних закладів Міністерства оборони США, а також до Університету ВПС США. Займається освоєнням повітряного, космічного та кіберпростору в спільних операціях та бойових діях.

Цей коледж є також одним із шести військових коледжів США, в якому діє програма військової освіти Міністерства оборони США. Це програма підготовки військових професорів, яка надає розуміння полковникам та підполковникам ВПС США того, яким чином проведення об’єднаних та багатонаціональних операцій сприяє виконанню національних стратегій.

Важливою частиною цього навчання є можливість подорожувати за кордон, щоб дізнатися більше з «перших уст», від людей, які займаються питаннями міжнародного значення на щоденній роботі.

Саме в рамках цієї програми делегація відвідала Львів.