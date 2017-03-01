Інженерна комісія проведе виїзне засідання на АТП-1

Комісія із питань інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики Львівської міської ради проведе виїзне засідання на комунальне підприємство «АТП№1», щоб перевірити стан і якість 15 щойно придбаних автобусів у ТОВ СП «Електротранс».

Як розповів заступник голови комісії Віталій Свінціцький, таке рішення є реакцією на кримінальне провадження проти АТП-1, яке підозрюють у протизаконній діяльності при закупівлі автобусів за бюджетні кошти.

«Ідеться про майже 70 млн грн. Саме тому наша комісія вирішила одне із засідань зробити виїзним на територію АТП-1, щоб на місці зʼясувати: скільки нових автобусів зараз перебуває у розпорядженні підприємства – 10, 15, 25? В якому вони стані? Чому, як стверджує керівництво АТП-1, 10 автобусів довелося повернути назад? Звісно, передусім свої висновки мають зробити правоохоронні органи. Але контроль за використанням коштів громади – це наш обовʼязок», – пояснив депутат.

Про дату і час виїзної комісії буде повідомлене додатково.

Нагадаємо, військова прокуратура підозрює службових осіб АТП-1 у розтраті 67,5 млн грн бюджетних коштів під час виконання угоди з ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електронтранс» щодо поставок автобусів.