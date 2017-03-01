Ігор Телішевський: Законослухняні підприємці працюватимуть далі, а от з грубими порушниками – прощатимемось назавжди

Сьогодні, коли чимало людей опинилось фактично за межею виживання, особливо загострилась тема продовження дозволів для МАФІВ, адже для частини львів’ян це фактично єдиний заробіток. На черговій сесіі ЛМР буде запропоновано продовжити дозволи для усіх МАФів на два роки.

Голова комісії з питань архітектури, містобудування та охорони історичної спадщини Львівської міської ради Ігор Телішевський разом з колегами-депутатами доклали чимало зусиль для того, аби підприємці, у яких все гаразд з документами, до чиїх МАФІВ немає зауважень щодо типових форм, скарг мешканців, могли й далі працювати без жодних проблем.

Голова комісії Львівської міської ради говорить: «Працівники міської ради чимало маніпулювали цим питанням, дозволяючи одним і забороняючи іншим. Створювали дивні списки, сформовані фактично “на коліні”, де кількість підприємців, яким дозволяли працювати, коливалась від сесії до сесії. І от, як наслідок, маємо обурених підприємців, які готові ледь не штурмом брати сесійну залу Львівської міської ради, аби відстояти свій бізнес».

Ігор Телішевський наголошує: «Де є скарги мешканців або продаж алкоголю в нічний час, ми будемо проти продовження договорів оренди. За цей час, сподіваюсь, нам, спільно з працівниками міської ради, вдасться впорядкувати ситуацію з МАФами – всі законослухняні підприємці працюватимуть далі, а от з грубими порушниками – прощатимемось назавжди. Хочу запевнити усі зацікавленні сторони, що кожну ситуацію розглядатимемо індивідуально, на кожен об’єкт виїжджатимемо, рішення прийматимемо відкрито і не заангажовано».

Також на черговій сесії ЛМР Ігор Телішевський пропонує вислухати представників підприємців, які мали бажання донести свою позицію про підприємництво у Львові міському голові Андрію Садовому особисто. «Переконаний, що депутати з радістю нададуть таку можливість громаді, інтереси якої ми представляємо»,- каже укропівець.