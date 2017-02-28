Завтра у Львові очікуються пориви вітру до 20 м/с, короткочасний дощ і гроза

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 1 березня у Львові очікуються вдень пориви південного вітру, 15 – 20 м/с, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря 3 – 5° тепла, вдень 11 – 13° тепла, в першій половині дня зниження до 8° тепла. Видимість добра, в дощі 500 – 1000 м.

2 березня синоптики прогнозують вночі часом невеликий мокрий сніг з дощем. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

3 березня очікується без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця Вітер західний, з переходом на південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

4 – 5 березня – переважно без опадів. Температура повітря 4 березня вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 11 – 16° тепла, 5 березня вночі 2 – 7° тепла, вдень 13 – 18° тепла.