За місяць середня зарплата українця скоротилася на 467 грн

Про це повідомляє Державна служба статистики.

В грудні 2016 року середня зарплата становила 6 тис. 475 грн. Отже, за місяць зарплата зменшилася на 467 грн. Але порівняно з січнем 2016 року середня зарплата зросла на 37,7%.

У січні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зарплата скоротилася на 8,3%, але відносно січня минулого року зросла на 21,4%.

Найвищу заробітну плату традиційно отримали працівники авіаційної галузі – в середньому 27 тис.252 грн, за ними йдуть фінансисти і страхові агенти – 11 тис. 92 грн.

Працівники інформаційної та телекомунікаційної галузей отримали в середньому 10 тис. 210 грн. У технарів і вчених – 8 тис. 195 грн. Середня зарплата в сільському господарстві становить 4 тис. 694 грн, у промисловості – 6 тис. 524 грн. Найнижча оплата праці у працівників пошти і кур’єрів – 3 тис. 328 грн.

Серед регіонів найвищу середню зарплату отримують в Києві 9 тис. 292 грн, слідом йде Донецька область – 6 тис. 503 грн. Найнижча зарплата в Тернопільській області – 4 тис.461 грн.