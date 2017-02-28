Від сьогодні перекрито рух транспортних засобів по вул. Богданівській

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від сьогодні, 28 лютого, з 15.00 год і до 20.00 год 20 березня буде перекрито рух для транспортних засобів по вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього).
Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього) зумовлене ремонтними роботами з реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм по вул. Богданівській, інформує прес-служба ЛМР.
Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Компанія Вестінвест» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».