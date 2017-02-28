Від сьогодні перекрито рух транспортних засобів по вул. Богданівській

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Богданівській (від вул. Старознесенської до вул. Дорога Кривчицька (церква Вознесіння Господнього) зумовлене ремонтними роботами з реконструкції каналізаційного колектора діаметром 800 мм по вул. Богданівській, інформує прес-служба ЛМР.

Роботи виконуватиме підрядна організація ТзОВ «Компанія Вестінвест» на замовлення ЛМКП «Львівводоканал».