В УКУ відкривають магістерську програму з психології «Психічне здоров’я в організаціях»

В Українському католицькому університеті на базі кафедри клінічної психології відкривається перша в Україні Магістерська програма з підготовки фахівців психічного здоров’я в організаціях.

Програма розробляється на основі освітнього проекту, який діє в Королівському коледжі Лондона. По завершенню програми передбачений державний диплом магістра психології зі спеціалізацією «Психічне здоров’я в організаціях», інформує прес-служба ЛМР.

«Немає програм, які б цільово готували фахівців для роботи у сфері психічного здоров’я в організаціях. Своїх майбутніх випускників хочемо навчити не просто допомагати керівникам у створенні політики у сфері підтримки психічного здоров’я працівників, але й також вмінню переконувати на основі доказових даних, що їхня робота є потрібна і важлива. Адже продуктивність роботи працівника багато в чому залежить від того, як він почувається», – зазначає виконавчий директор Інституту психічного здоров’я УКУ і керівник Магістерської програми «Психічне здоров’я в організаціях» Віталій Климчук.

Загалом 16% людей у світі мають розлади психічного здоров’я. За офіційною статистикою 1,7 млн. українців за 2016 рік зверталися за допомогою до психіатричних сервісів. Тих же, які не зверталися, але мали розлади – в кілька разів більше. При цьому, серед людей з розладами психічного здоров’я 60-70% працюють в організаціях. З них 45% відсутні на роботі через проблеми зі здоров’ям.

Інститут психічного здоров’я УКУ та кафедра клінічної психології УКУ провели опитування серед 53 роботодавців, чи потрібні такі фахівці в Україні, і більшість із них – 88,7% – сказали так.

Вступниками програми можуть стати не лише психологи, але й інші фахівці, які прагнуть спеціалізуватись у проблемі психічного здоров’я в організаціях. Особливо продуктивною програма може бути для тих, хто вже працює психологами в організаціях. Специфіка їхніх компаній враховуватиметься під час розробки індивідуальних навчальних планів студентів.

Тривалість навчання 1 рік 10 місяців. По завершенню програми передбачений державний диплом магістра психології зі спеціалізацією «Психічне здоров’я в організаціях». Організація навчання – модульна (лише 5 аудиторних днів на місяць, в інший час усі навчальні активності будуть організовані дистанційно, а також за місцем проживання і праці).