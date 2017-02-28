Уже завтра Львові стартує «АгроТехніка-2017» (ПРОГРАМА)

X спеціалізована сільськогосподарська виставка збере у Львові вітчизняних і закордонних виробників сільськогосподарської техніки й обладнання

1-3 березня у Львові відбудеться ювілейна X спеціалізована сільськогосподарська виставка «АгроТехніка». Виставка проходитиме на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199), вона відбувається за підтримки Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Ціль проведення виставки – ознайомлення фермерів і представників сільгосппідприємств з сучасною продукцією вітчизняних та закордонних виробників сільськогосподарської галузі та з сучасними технологіями в сільському господарстві.

Експозицію виставки складатиме сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчастини, сучасні технології, добрива, засоби захисту рослин, насіння польових та овочевих культур та ін. Всього будуть презентувати продукцію сільськогосподарської тематики понад 50 підприємств з різних регіонів України, з яких більшість учасників – вітчизняні виробники.

Відвідувачами виставки стануть фермери, керівники сільгосппідприємств, агрофірм, елеваторів, агромагазинів; західного регіону України.

У рамках виставки проведуть також супутні заходи (конференції, семінари, презентації) за участю фірм учасників та Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА.

Учасники виставки: Agro.S Добросин, Motolux, ТМ АГРОДОКА, ТОВ «Амако Україна», ПП «Віта Агро», ТОВ «Інтек-Захід», ТОВ «Новоферт», ПП «Агротехнік», ПП «АІС-Захід», ТОВ «Акмаш-Холдинг», ТОВ «Алекс СО», ПП «АТК», ТОВ «Укрсільгоспмаш», ТОВ Хеммель-Україна, «ПрАТ РМЗ» Завод, ТОВ «Велес-Агро ЛТД», ТОВ «Вюрт-Україна», ТОВ «Компанія Арсенал 2002», ТОВ «М-Рад», ТОВ «Скайлайн Софтвер», ТОВ НВП «Техноваги», ПП «Юком-Агро», ТОВ «ДР ҐРІН Україна», ТОВ «Ем Бі Джей Україна», ТОВ «ЗАХІД-ПРОМ», ТОВ «Київський ваговий завод», ТОВ ВКФ «КОЗАК+», ТОВ «Красилівагромаш», ТОВ «Торговий дім Лемберг», ТМ «ЛЕОМЕТ», ТОВ «ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС Україна», ТОВ «НІКО-Захід», НВ ПМП «ПРОМТЕХКОНСТРУКЦІЯ», ТОВ «Спецелеватормлинмаш», ТОВ «СТІРФАРМ», ТОВ «Стоміль Санок Україна», ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ Україна», ТОВ «ТОРНУМ», ТОВ «Тракторок», ТОВ «УкрЮгІмпекс», ПАТ

«Уманьферммаш», ТОВ «Фарм Агро», ТО НВФ «ХЕЛП-АГРО», ТОВ «ЧИСТЕ ПОЛЕ».

Інформаційна підтримка: генеральний медіа-партнер: Пропозиція; інфопартнер: портал Mascus, аналітичний партнер: Агро Перспектива, генеральний інтернет-партнет: Агровектор; інформаційні спонсори: Agroexpert, AgroPRO, AgroONE, АгроБіз, Агробізнес сьогодні, Агробізнес Україна, Аграрник, Агроном, Аграрна техніка та обладнання, Агропартнер, Агроснаб Черноземья, Вісник Фермер України, Вісник Агрофорум, Дім, сад, город, Добрий господар, Реклама на село, Агроеліта, Чим Хата Багата, Агросвіт, Автодвор, Партнер Агро, Прес-Біржа.

ПРОГРАМА РОБОТИ ВИСТАВКИ