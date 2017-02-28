У Золочеві жінка застрягла у віконних ґратах, рятуючись від пожежі (фото)

Вогнеборці під час пожежі врятували 2 людей

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 27 лютого о 21:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в м. Золочів на вул. Ш. Руставелі, 5.

На момент пожежі в будинку перебувала жінка, 1979 року народження, та чоловік, 1982 року народження. Займання спричинило сильне задимлення у помешканні. Жінка шукала порятунку через вікно. Внаслідок цього вона застрягла у віконних ґратах. Чоловік через щільне задимлення також не міг покинути помешкання самостійно.

Вогнеборці винесли потерпілого із задимленого будинку на свіже повітря й передали медикам. Жінку вивільнили із віконних ґрат і також передали медикам.

Пожежу локалізовано о 21:38 та ліквідовано о 21:41 у складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено вхідні двері, пошкоджено стіни на площі 20 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 6 рятувальників та спецавтомобіль 13 ДПРЧ м. Золочів.

Причину виникнення займання встановлюють.