У Львові в посилках із США знайшли холодну зброю

Холодну зброю та запчастини до пістолетів “Глок” і гвинтівок “Маузер” знайшли співробітники Львівської митниці у трьох поштових відправленнях із США.

Про це повідомила прес-служба головного управління Державної фіскальної служби України.

Як зазначено в повідомленні, посилки надійшли у відділення “Львів-поштовий” із США для трьох громадян України. Під час митного огляду посилок було виявлено 2 ножі, катану і 18 запчастин до пістолетів “Глок” і гвинтівок “Маузер”.

Холодну зброю та запчастини до вогнепальної зброї вилучено. Розслідування триває.