У Львові продовжили терміни оренди усім існуючим МАФам на два роки

Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив депутат міської ради Львова Петро Адамик.

“Щойно завершилась нарада з підприємцями-власниками МАФів, представниками міської ради та депутатами. Виглядає на те, вдалось дійти до компромісу між усіма, – написав обранець. – Отже, домовлено продовжити терміни оренди всім існуючим МАФам на два роки, доручити до 1 грудня 2017 року привести у відповідність зовнішній вигляд МАФів та їх документацію. Також домовились створити спільну комісію з працівників львівської міської ради, депутатів та підприємців. Члени комісії спільно виїжджатимуть до тих, хто порушує правила розміщення МАФів, хто не платить оренди, не має дозвільних документів і так далі, виноситимуть попередження та вживатимуть дій щодо демонтажу ЗЛІСНИХ порушників (наперед сподіваюсь що вдасться уникнути таких заходів)”.