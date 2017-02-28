У ДТП на Сколівщині серйозно постраждав 33-річний чоловік

Обидва автомобілі рухалися в напрямку Чопа

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 лютого, о 22.10 на автодорозі «Київ – Чоп», у селі Тухолька Сколівського району, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, автомобіль «Пежо 405» під керуванням 33-річного мешканця району зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Крафтер», за кермом якого перебував 18-річний житель міста Ковель Волинської області. Обидва автомобілі рухались однією смугою в напрямку Чопа.

Унаслідок ДТП водія автомобіля «Пежо» госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій шийного відділу хребта».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.