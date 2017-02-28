У Дрогобичі двоє чоловіків мало не задихнулися під час пожежі

Вогнеборці врятували чоловіків

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 27 лютого о 23:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Дрогобич. Займання сталося в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. М. Грушевського, 76.

На місце події рятувальників викликав мешканець будинку, побачивши дим, що йде з підвалу. До місця виклику скерували пожежно-рятувальне відділення № 5 ДПРЧ м. Дрогобич. Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання.

Пожежа спричинила сильне задимлення, через що рятувальники ліквідовували займання у апаратах захисту органів дихання.

Під час пожежі у підвальному приміщенні перебували два чоловіки, 1965 та 1975 років народження. Фахівці ДСНС вивели потерпілих із задимленого приміщення та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Пожежу локалізували о 00:06 і ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби о 00:16. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв.м.

До ліквідації займання залучали 8 рятувальників та 2 пожежні автомобілі.

Причину виникнення займання встановлюють.