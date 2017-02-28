У частині Львова сьогодні не буде гарячої води

ЛМКП «Львівтеплоенерго» проводить гідравлічні випробування теплообмінників на ЦТП по вул. Тичини,11а

Як повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго», сьогодні на ЦТП по вул. Тичини,11а проводяться гідравлічні випробування теплообмінників гарячого водопостачання.

У зв’язку з проведенням робіт тимчасово призупинено подачу гарячої води до будинків по вул. Хвильового, 2, 4, 12, 14; вул. Паньківського, 6; вул. Тичини, 11, 13, 15.

Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 28 лютого.

Також через ремонтні роботи із заміни транзитного трубопроводу гарячого водопостачання в житловому будинку по вул. Каварелідзе,16 призупинено подачу гарячої води до трьох будинків по вул. Кос-Анатольського, 22, вул. Коломийська, 23, вул. Кавалерідзе,16. Подачу гарячої води відновлять 3 березня.