У Брюсселі досягли попередньої домовленості про запуск безвізу для українців

У вівторок, 28 лютого, на консультаціях країн-членів ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії було досягнуто згоди щодо запуску візової лібералізації для громадян України. Про це повідомляє мальтійське головування в ЄС, представник якого брав участь у зустірічі.

“Представники мальтійського головування та Європейського парламенту досягли проміжної згоди щодо візової лібералізації для українців, які відвідують Євросоюз”, – йдеться у повідомленні.

Водночас не уточнюється, чому йдеться про проміжну згоду, адже за стандартною процедурою тріалог не має проводитися повторно.

В мальтійському головуванні також окремо зазначили, що вже в четвер, 2 березня, питання скасування віз для України буде винесено на зустріч постпредів країн-членів ЄС (COREPER), яка відбудеться в Брюсселі.

Розгляд на COREPER стане першим етапом схвалення безвізу на рівні країн-членів.