Першу ділянку Личаківської планують закрити на ремонт уже з середини березня

За сприятливих погодних умов із середини березня планують закрити на ремонт першу ділянку вул. Личаківської – від вулиці Пасічної до вулиці Мечникова

Тут мають проводити капітальні ремонтні роботи, прокладати нову трамвайну колію. Про це повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза. Відтак буде змінено графіки руху трамвайних маршрутів №10, 2 та 7. Також розглядають можливість курсування альтернативних автобусних маршрутів.

Керівник служби диспетчеризації ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський розповів, що після закриття ділянки трамвай №10 не курсуватиме, а трамваї №2 та №7 курсуватимуть на зміненим маршрутом.

Трамвай №2 їздитиме за новою схемою руху: чотири трамваї курсуватимуть за маршрутом: вул. Коновальця – Головна пошта – Центр – вул. Коновальця, а інші чотири – у протилежному напрямку: вул. Коновальця –– вул. І. Франка – Центр – вул. Дорошенка – вул. Коновальця.

Кінцевою зупинкою трамвая №7 буде Аквапарк. Отож трамвай курсуватиме за маршрутом: вул. Шевченка – вул. Підвальна – вул. І. Франка – вул. Сахарова – Аквапарк.

«Найближчим часом відбудеться зустріч з представниками студентського містечка, де ми обговорюватимемо питання щодо альтернативних автобусів на час ремонту перехрестя Личаківської – Мечникова, щоб студенти могли доїхати на навчання», – зазначив начальник управління транспорту Львівської міської ради Віктор Щир.

Нагадаємо, як зазначав раніше в коментарі «Львівській газеті» директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, перша черга ремонтних робіт, за планами, триватиме близько двох місяців. А ремонт на всьому запланованому відрізку – близько року.

До слова, 4 лютого після ремонту для проїзду транспорту відкрили вулицю Мечнікова на ділянці від вул. Некрасова до вул. Личаківської.