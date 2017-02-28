Небайдужих просять допомогти дитині

Інформацію про це розмістили у соцмережах.

“Хлопчик Руслан Кравець, 8 років. дитина після лікування раку і пересадки кісткового мозку. Їхали в Польшу на чергове обстеження, в дорозі підхопив інфекцію і знадобилася термінова госпіталізація, – йдеться у повідомленні. – Через неспроможність родини оплатити госпіталізацію (ніхто на то не розраховував і в батьків закінчилися кошти) дитина була виписана з клініки фактично на вулицю. Зараз хлопчик з мамою перебуває в готелі поряд з клінікою але поки не буде погашено борг і внесено кошти для подальшого лікування жодної медичної допомоги дитина не отримує. У випадку дитини, яка перенесла рак і ТКМ це дуже і дуже небезпечна ситуація. Є ризик прогресії раку і відторгнення трансплантанту. ТЕРМІНОВО потрібна госпіталізація. Для того, щоб дитину прийняли в клініці необхідно 189 360 грн ( 27 246 злотих )

В батьків коштів більше нема і взяти нема звідки. МОЗ в оплаті відмовив. Надія лише на небайдужих”.

ПриватБанк – 4731 2171 0995 3453 (Ліпська Н.С.)

http://krylanadiyi.org.ua/info/rekvizyty реквізити фонду

призначення платежу -“добровільна пожертва Кравець Руслан”