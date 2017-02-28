На Львівщині зловмисник здав у ломбард викрадений телефон

Як встановили працівники Яворівського відділу поліції, до скоєння злочину причетний раніше судимий 25-річний місцевий житель.

В Яворівський відділ поліції 27 лютого за допомогою звернувся 27-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що у нього було викрадено мобільний телефон «Леново». Сума завданих збитків становить майже 1600 гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 25-річний житель Яворова. Викрадений телефон зловмисник здав у ломбард.

Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів.

Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.