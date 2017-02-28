На Львівщині потепліє до +17º. Прогноз температури на 28 лютого – 9 березня

Львівський гідрометцентр повідомляє, яких температур повітря слід очікувати впродовж 28 лютого – 2 березня. Температура становитиме від -2º морозу до +17º тепла.

Зокрема, 28 лютого мінімальна температура становитиме від -1 до +4º, максимальна – від +12 до +17º;

1 березня: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +6 до +11º;

2 березня: мінімальна – від -2 до +3º, максимальна – від +7 до +12º;

3 березня: мінімальна – від -1 до +4º, максимальна – від +6 до +11º;

4 березня: мінімальна – від -1 до +4º, максимальна – від + 8до +13º;

5 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +10 до +15º;

6 березня: мінімальна – від +2 до +7º, максимальна – від +10 до +15º;

7 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +9 до +14º;

8 березня: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +8 до +13º;

9 березня: мінімальна – від +2 до +7º, максимальна – від +6 до +11º.